البحر مناسب للاصطياف من رأس جدير إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أغسطس 2018, 12:29 مساء

قال إن البحر هادئ إلى خفيف الموج في منطقة الساحل الممتد من رأس جدير إلى سرت، مشيرًا إلى أنه مناسب للاصطياف وداعيًا إلى توخي الحذر في المساء.

لكن نشرة المصطافين، الصادرة عن المركز، نبهت إلى أن البحر غير مناسب للاصطياف في الساحل من الخليج إلى طبرق، مشيرة إلى أن البحر خفيف الموج على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.

الساحل من رأس جدير إلى سرت:
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
• الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية على ساحل زوارة وتكون جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية على باقي الساحل تتراوح سرعتها ما بين (10-30) كلم/ساعة.
• ارتفاع الموج ما بين (0.25-1.25) متر.
• درجة حرارة سطح البحر (27) درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء مغطاة جزئيًا بالسحب مع احتمالية سقوط أمطار على الساحل الممتد من بنغازي حتى درنة.
• الرياح غربية على طول الساحل تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية على أقصى الساحل الشرقي تتراوح سرعتها ما بين (10-40) كلم/ساعة، وتصل مساءً إلى (50) كلم/ساعة على أقصى الساحل الشرقي.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، ويتراوح ما بين (1.50-2.00) متر على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.
• درجة حرارة سطح البحر (27) درجة مئوية.

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