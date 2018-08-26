استقرار الطقس شمال البلاد.. وأمطار رعدية على الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أغسطس 2018, 11:26 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار حالة الاستقرار في الطقس على أغلب مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الخليج وجنوب غرب ليبيا، تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
في شمال غرب البلاد، تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على سرت - أبونجيم والقريات وبعض مناطق الدواخل مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون أحيانًا متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و36مْ.

بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة
في شمال شرق البلاد، السماء مغطاء جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا على مرتفعات الجبل الأخضر وبعض مناطق الخليج مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و36 مْ، وتصل إلى 39 مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
في جنوب غرب البلاد، السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر على أغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا على مناطق أقصى الجنوب الغربي، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و41 مْ ولا تتجاوز 34 مْ على الحمادة.

الكفرة - تازربو - السرير
أخيرًا في جنوب شرق البلاد، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و42مْ.

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