باخرتا قمح روسي وأوكراني تصلان إلى ميناء طرابلس

باخرة محملة بشحنة شعير لدى وصولها إلى ميناء طرابلس. (الصفحة الرسمية للميناء)

أعلن ميناء طرابلس البحري التابع للشركة الليبية للموانئ وصول باخرتين تجاريتين محملتين بالقمح أمس السبت.

وقال رئيس قسم المناولة والتخزين بالميناء، محمد عمورة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد إن الباخرتين راسيتان بمنطقة المخطاف، حيث تحمل الباخرة الأولى (كينان ميتي) نحو 9317 طنًا من القمح الأوكراني، موردة من قبل وكالة الممتاز لصالح شركة النهرالدولي.

وتحمل الأخرى (آي إن سي إتش كاب) 18000 طن من القمح الروسي، موردة من قبل وكالة البطريق لصالح شركة وادي الربيع، وفق المسؤول بالميناء.

وأوضح أن الباخرتين في انتظار الموافقة على التفريغ، بعد انتهاء من تحليل العينات العشوائية التي سيتم أخذها من الشحنتين، لافتًا إلى تفريغ شحنتين قبل عيد الأضحى تقدران بنحو 9.999 طنًا من القمح.

وأكد عمورة رسو أربع سفن بالميناء، كما يتوقع وصول سفينتين تجاريتين خلال الساعات القادمة، تحملان حاويات تجارية تستخدم لشحن البضائع من وإلى ميناء طرابلس البحري، الذي شهد حركة تجارية طيلة الأشهر الماضية.

يشار إلى أن أزمة رغيف الخبز أرهقت كاهل المواطن بين إغلاق للمخابز وغلاء أسعاره، في ظل غياب واضح للجهات الرقابيه والضبطية.