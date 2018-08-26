الصليب الأحمر يسلم شحنة أدوية إلى سرت

مساعدات تابعة للصليب الأحمر في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

تسلم قطاع الصحة بسرت شحنة أدوية ومستلزمات طبية ومحاليل من الصليب الأحمر الدولي في إطار مساعدة ودعم بلدية سرت.

وقال مصدر بالخدمات الطبية في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن الشحنة تحتوي على عدة أصناف من الأدوية والمحاليل الطبية، ومستلزمات تتعلق بالإسعافات الأولية مخصصة لعدد من المراكز الصحية بالمدينة وعيادات علاج وكشف الأورام.

وكان قطاع الصحة بالمدينة تحصل الأسبوع الماضي على شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية من جهاز الإمداد الطبى بوزارة الصحة بالحكومة الموقتة، بجهود النائب عن سرت بمجلس النواب زايد هدية.