وفد لجنة إدارة «شركة سرت» يزور حقول النفط والغاز

وفد لجنة إدارة شركة سرت يزور حقل الإرادة للغاز، 24 أغسطس 2018. (صفحة الشركة على فيسبوك)

أجرى وفد من لجنة إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز جولة على مدى يومين لزيارة الحقول التابعة للشركة، حيث زار الخميس الماضي حقول النفط وهي الجبل، و زلطن، والراقوبة، ثم توجه يوم الجمعة إلى حقول الغاز وهي الساحل و الإرادة و الاستقلال وحقل الحطيبة، ومن المنتظر أن تتوجه لجنة الادارة خلال الأيام المقبلة إلى حقل اللهيب النفطي.

وكانت الطائرة التي أقلت الوفد برئاسة المهندس ناجي محمد احفاف رئيس لجنة الإدارة بالشركة أقلعت من مطار مرسى البريقة، وضم الوفد مسعود سليمان عضو لجنة الإدارة للعمليات وعبدالسلام الجابري عضو لجنة الادارة للتصنيع والصيانة، وعصام بوحجر عضو لجنة الإدارة للهندسة والمشروعات ومحمد الجازوي مدير عام الخدمات وعبدالعزيز نجم مراقب الأمن الصناعي ومراقبي حقول الشركة.

وأثنى رئيس لجنة الإدارة على جهود العاملين بالحقول وتحديهم للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتنعكس سلبا على تسيير عمليات الشركة، ووعد بتذليل الصعوبات التي تواجههم، وتسخير ما يتاح من إمكانيات لذلك، مؤكدا على منح الأولوية للحقول النفطية في تحقيق ذلك.

وفد لجنة ادارة شركة سرت يزور حقل الساحل للغاز، 24 أغسطس 2018.(صفحة الشركة على فيسبوك)