المجلس المحلي يعلن عودة 130 عائلة إلى تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أغسطس 2018, 10:33 مساء
عدد من أهالي تاروغاء يصلون الجمعة بجامع حي الكوشة عقب عودتهم إلى ديارهم. (المجلس المحلي تاورغاء)

أعلن المجلس المحلي تاورغاء، عودة ما يقارب الـ130 عائلة إلى مدينتهم خلال الساعات الصباح الأولى من يوم أمس الجمعة، بعد نزوح استمر قرابة الثماني سنوات، مشيرًا إلى أنهم أدوا صلاة الجمعة بجامع حي الكوشة في تاورغاء، وفق ما نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وكان مجلس حكماء وشورى تاورغاء، دعا الأهالي النازحين إلى العودة الطوعية لمدينتهم رابع أيام عيد الأضحى الذي وافق يوم الجمعة 24 أغسطس الجاري، مطالبًا إياهم بضرورة التأكيد على اللحمة الوطنية ونبذ الفرقة، والتسامح والتصالح، والعمل على إعادة البناء.

ودعا المجلس في بيان أصدره في 20 أغسطس، كلاً من حكومة الوفاق الوطني والحكومة الموقتة ومجلس النواب والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل على دعم عودة الأهالي النازحين الراغبين في العودة لمدينتهم والمساهمة في تحقيق الأمن الاستقرار.

وبدأ عدد من العائلات النازحة من تاورغاء في العودة إلى مدينتهم عقب توقيع ميثاق مصالحة مع مصراتة في يونيو الماضي، لإنهاء معاناة العائلات النازحة وتمكينهم من العودة إلى ديارهم.

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