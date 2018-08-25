ميناء البريقة: تصدير 29 ألف طن من وقود الديزل إلى مالطا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 25 أغسطس 2018, 09:40 مساء
الناقلة النفطية «NORDIC RUTH» بميناء البريقة النفطي. (تصوير: صلاح ناصف)

رست الناقلة النفطية «NORDIC RUTH» بميناء البريقة النفطي (80 ﻛﻠﻢ ﻏﺮﺏ مدينة أجدابيا) قادمة من النرويج، لتحميل 29 ألف طن من وقود الديزل (مادة النافتا) إلى مالطا، على ما أفاد أحد العاملين بالميناء «بوابة الوسط» اليوم السبت.

وأوضح المصدر أن الناقلة النفطية مسجلة في ميناء سنغافورة، وتاريخ بنائها في العام 2000، ومملوكة لـ«نورديك روث»، بقيادة الربان الفليبيني دي توزمان، مشيرًا إلى أن مدة شحن الناقلة قد يستغرق ثلاثة أيام متواصلة.

وكانت الناقلة يارا ناعوما «YARA NAUMA»، قد رست اليوم السبت، على رصيف الميناء لتحميل نحو 13730 طنًّا من مادة «الأمونيا» سيجري تصديرها أيضًا إلى مالطا.

وقال وكيل شركة «العمران الدولية للملاحة البحرية طبرق»، بوبكر العمامي لـ«بوابة الوسط»، إن الناقلة التي ترفع علم النرويج، بقيادة الربان الروسي أندر زلوبين، دخلت حوض الميناء صباح أمس الجمعة قادمة من ألمانيا، مشيرًا إلى أن مدة الشحن التي تحتاجها الناقلة لإكمال حمولتها تستغرق ثلاثة أيام متواصلة.

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