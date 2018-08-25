وصول باخرة تحمل 1209 سيارات مستعملة إلى ميناء البريقة البحري

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 25 أغسطس 2018, 08:25 مساء

وصلت إلى ميناء البريقة البحري، صباح اليوم السبت، الباخرة «جراند بورتغالو» التي تحمل العلم الإيطالي وتحمل على متنها 1209 سيارات مستعملة لصالح مواطنين وتجار من مدينة بنغازي.

وقال مدير إدارة التشغيل بفرع الشركة الليبية للموانئ بميناء البريقة البحري أنور عبدالسلام بوصقر لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الباخرة قادمة من ميناء انتويرب في بلجيكا وأفرغت جزءًا من حمولتها في تونس، ثم جاءت إلى ميناء البريقة البحري لتفريغ نحو 1209 سيارات مستوردة مستعملة، مضيفًا أن الباخرة بعد إفراغ حمولتها ستنقل آليات ثقيلة إلى ميناء الإسكندرية في مصر.

وأوضح أن العاملين في قسم المناولة والتخزين التابع لإدارة التشغيل فرع الشركة الليبية للموانئ بميناء البريقة البحري يعملون على إنزال السيارات المستوردة على الأرصفة المخصصة، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل السيارات إلى داخل الحظيرة الجمركية بعد عملية التفريغ، ليتم لاحقًا تسليمها إلى أصحابها من المواطنين والتجار بعد إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة.

وأكد مدير إدارة التشغيل فرع الشركة الليبية للموانئ بميناء البريقة البحري، أنور عبدالسلام بوصقر، أن الميناء يعمل بشكل طبيعي، منوهًا إلى أنه بصدد استقبال عدد من السفن التجارية خلال الفترة المقبلة.

السيارات المستوردة داخل الحظيرة الجمركية بميناء البريقة بعد تفريغها من الباخرة. (تصوير: صلاح ناصف)
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