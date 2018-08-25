«بلدي ترهونة» يدعو الأجهزة الأمنية بطرابلس للتواصل المباشر مع الغرفة الأمنية ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 25 أغسطس 2018, 08:12 مساء

دعا المجلس البلدي ترهونة كافة الأجهزة الأمنية بالعاصمة طرابلس للتواصل المباشر مع الغرفة الأمنية ترهونة.

ونفى المجلس البلدي ترهونة  في بيان أصدره السبت «ما يتداول في بعض الصفحات التي تتدعي أنها تتبع جهات أمنية بالمدينة ومنها صفحة اللواء السابع مشاة، وتعتبر هذه الصفحة مزورة و كل ما ينشر على هذه الصفحة من أخبار لا يمثل إلا مَن قام بنشرها».

وطالب المجلس البلدي ترهونة كافة الأجهزة الأمنية بالعاصمة طرابلس بـ«عدم الانجرار خلف هذه الشائعات».

وأكد المجلس البلدي ترهونة أن «مدينة ترهونة لن تساهم ولن تسمح بإراقة قطرة دم واحدة في عاصمتنا طرابلس»، مشيرًا إلى أن  مدينة ترهونة «ستبقى تدعو إلى بناء دولة المؤسسات والقانون، والدولة المدنية».

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