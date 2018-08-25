شركة الكهرباء تتابع سير العمل بمجمع الخمس والتجهيز لعمرات المحطة البخارية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أغسطس 2018, 08:03 مساء

تفقد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي، صباح اليوم السبت، مجمع كهرباء الخمس؛ لمتابعة سير العمل به والتجهيز الجارية لعمرات المحطة البخارية، وفق ما أعلنته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقد ساسي، خلال زيارته المجمع، اجتماعًا موسعًا حضره مدير عام الإنتاج ومدير عام المشتريات المكلف ومساعد مدير عام الخدمات ومدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية ومدير مجمع كهرباء الخمس ومدير إدارة المحطات الغازية بالإدارة العامة للإنتاج ومديرو الدوائر بمجمع كهرباء الخمس.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، إن الاجتماع تناول متابعة سير العمل بالمحطة بصفة عامة والتجهيز لعمرات المحطة البخارية، ومتابعة سير أعمال الفك والإزالة لغرفة المفاتيح بمشروع الخمس الاستعجالي التي تضررت بسبب نشوب حريق بها خلال المدة الماضية وتهيئة المبنى لأعمال تركيب المعدات الجديدة بأسرع وقت ممكن.

وأشارت الشركة إلى أن أعمال الفك وإزالة قطع الغيار والمعدات المتضررة جراء الحريق بدأت مباشرة بعد حدوث الحريق، حيث استغرقت وقتًا طويلاً لإزالتها تمهيدًا لتركيب المعدات الجديدة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن إدارتها تحرص على عودة مشروع الخمس الاستعجالي للعمل ودخوله على الشبكة العامة للتخفيف من العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.

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