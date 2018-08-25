«تأسيسية قبائل الخمس» تستنكر الهجوم الإرهابي على بوابة كعام

استنكرت «اللجنة التأسيسية لمجلس قبائل مدينة الخمس» الهجوم الذي وقع على بوابة كعام، فجر الخميس، وأسفر عن سقوط 7 قتلى وأكثر من 10 جرحى من عناصر الأمن المكلفة التمركز في البوابة.

وطالبت «اللجنة التأسيسية لمجلس قبائل مدينة الخمس» في بيان ذاعته قناة «التناصح»، السبت، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بـ«تقديم الدعم اللازم للأجهزة الأمنية بالبلدية».

كما طالبت اللجنة الوزارة بـ«توفير الإمكانات اللازمة لتأمين وحماية منطقة الخمس وضرورة تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمباشرة التحقيق في الحادثة».

يذكر أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق عبد السلام عاشور أكد أنهم ألقوا القبض على كل الجناة المتورطين في هجوم بوابة كعام.

وقال العميد عبد السلام عاشور لقناة «ليبيا لكل الأحرار»، ليل الجمعة، «إن كل المقبوض عليهم ليبيو الجنسية وهم رهن التحقيق».

ولفت وزير الداخلية المفوض إلى أن «التحقيقات المبدئية تشير إلى مسؤولية ما يعرف بتنظيم داعش عن الهجوم».

وأسفر الهجوم، الذي وقع فجر الخميس، عن سقوط 7 قتلى و10 جرحى من عناصر الأمن المكلفة التمركز في البوابة.

وأفاد مصدر أمني بالغرفة الأمنية المشتركة زليتن بأن قوات العمليات الخاصة، فرع الوسطى أعادت مساء الجمعة فتح بوابة كعام الواقعة بين بلدتي زليتن والخمس بالطريق الساحلي، وذلك بعد إغلاقها لمدة 24 ساعة، في أعقاب الهجوم الإرهابي.