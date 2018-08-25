هطول أمطار غزيرة بمنطقة مزدة تبشر بموسم زراعي وفير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أغسطس 2018, 07:24 مساء

شهدت منطقة مزدة غرب البلاد، الليلة الماضية هطول أمطار غزيرة مبشرة بموسم زراعي وفير مع بداية فصل الخريف، بحسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

وأفاد مراسل الوكالة في مزدة بأن الأمطار «شملت بلديات الشقيقة ومزدة ونسمة والقريات، وسالت الأودية والشعاب، ومن بين هذه الأودية تفالغو وسوف الجين ومغطولة ورأس الطبل والقرية الغربية والشرقية وطبقة وابوالغرب وأجزاء من الحمادة الحمراء، وغيرها من الشعاب».

وقال إن الأمطار الغزيرة والسيول الناجمة عنها «لم تتسبب في حدوث أى أضرار أو خسائر».

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية أكد في نشرته اليومية أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة من غرب وجنوب ليبيا تصحبها خلايا من السحب الرعدية، بينما يكون الطقس مستقرًّا على بقية المناطق مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

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