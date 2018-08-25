شعيب يبحث مع سلامة «تهيئة الظروف المناسبة للعملية الانتخابية»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أغسطس 2018, 05:16 مساء
سلامة وشعيب خلال لقائهما الأخير. (بوابة الوسط)

التقى النائب الأول السابق لرئيس مجلس النواب ورئيس وفد المجلس في الحوار السياسي، إمحمد علي شعيب، مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، بمقر البعثة الأممية في العاصمة التونسية أمس الجمعة.

وقال شعيب في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، «إن اللقاء الذي جرى بدعوة من سلامة تركَّز الحديث خلاله حول الواقع الراهن للعملية السياسية في ليبيا (النجاحات والإخفاقات)، وواقع الوفاق وآفاقه، والدور الأممي والمناخ الإقليمي والدولي».

وتطرق اللقاء وفق شعيب إلى «الحديث عن الحاجة الملحة لوقفة تقييمية وتصحيحية من أجل خلق الظروف المناسبة للعملية الانتخابية المرتقبة» في البلاد.

ويأتي لقاء شعيب وسلامة في نهاية عام على إعلان «خطة العمل من أجل ليبيا»، التي أعلنها رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقبل أسابيع من تقديم المبعوث الأممي تقريره إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في ليبيا، وبعد أكثر من ثمانية أشهر على تقديم شعيب استقالته من مجلس النواب.

وكان النائب الأول السابق لرئيس مجلس النواب ورئيس وفد المجلس في الحوار السياسي، إمحمد علي شعيب، التقى، قبل أيام، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، وبحث معها مسار وآفاق العملية السياسية في البلاد. كما التقى أيضًا سفير مصر السابق لدى طرابلس ومدير إدارة ليبيا بوزارة الخارجية المصرية، السفير محمد أبوبكر، وناقش معه الأوضاع الراهنة في ليبيا وسبل الخروج منها نحو صيغة أخرى أكثر توافقية تأسيسًا على الحوار المتواصل منذ توقيع الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات المغربية.

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