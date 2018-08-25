«مكافحة الأمراض السارية بسرت» ينفى وجود أي حالات إصابة بالحصبة في المدينة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 25 أغسطس 2018, 02:09 مساء
المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (صورة من صفحة المركز بفيسبوك)

نفى مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية بسرت محمد احمودة، وجود أي حالات إصابة بمرض الحصبة في مدينة سرت.

وقال احمودة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه لا صحة للشائعات التي تناولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعى حول وجود حالات لمرض الحصبة في سرت ومناطق أخرى.

وأكد إبلاغ كافة الجهات منها الخدمات الصحية بسرت ومستشفى ابن سينا والعيادات الطبية الخاصة بضرورة الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بهدا المرض، مشيرًا إلى أن هناك فريق رصد طبي لهذا المرض وغيره برئاسة الدكتور هيثم أبوغرسة بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت.
 

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