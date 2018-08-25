الأرصاد: تقلبات جوية على أغلب مناطق غرب ليبيا.. وهطول الأمطار «متوقع»

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر أغلب مناطق غرب ليبيا خاصة الجنوب الغربي بتقلبات جوية نتيجة امتداد المنخفض الجوي الذي يتمركز على جنوب الجزائر، ما يتسبب في تكاثر السحب على هذه المناطق وفرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

كما توقع المركز الوطني، أن يبقى الطقس مستقرًا على بقية المناطق مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال بين 29 - 35، بينما تتراوح على أغلب مناطق الوسـط والجنوب بين 36-41.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت وبني وليد وأبونجيم وبعض مناطق الجبل الغربي مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون أحيانًا متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على بعض مناطق الداخل، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30-36.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (29-35)مْ وتصل إلى (39)مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر على أغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة نتوقع أن تكون جيدة تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال. وتتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية على مناطق أقصى الجنوب الغربي.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (36-41)مْ ولاتتجاوز ( 33 ) مْ على الحمادة.

الكفرة - تازربو - السرير

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعـة، وتتراوح درجـات الحـرارة القصوى بين (38-42)مْ.