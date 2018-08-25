لجنة الترتيبات المالية بـ«الرئاسي» تدعو لمناقشة «خطة الإنفاق»

لجنة الترتيبات المالية بالرئاسي. (أرشيفية)

دعت لجنة الترتيبات المالية بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وزير المالية ووزير التخطيط ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وعددًا من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة إلى عقد اجتماع لمناقشة خطة الإنفاق للنصف الثاني من العام 2018.

ورأت اللجنة أن هذا الاجتماع المشترك الذي سيُعقد في ظروف غير عادية يتطلب من الجميع تعزيز وتضافر الجهود لتحقيق المهام التي كُلِفوا بها وإنجازها بما يلبي متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد، حسب مانقلت قناة «ليبيا الاقتصادية».

وسيتم في الاجتماع استعراض عدد من النقاط التوضيحية حول بنود متعددة تخص المؤشرات الاقتصادية والإيرادات والنفقات العامة الواردة في مشروع الترتيبات المالية للنصف الثاني 2018.