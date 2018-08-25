القبض على تشكيل عصابي يهرِّب الوقود لـ«الإرهابيين» في جالو

شاحنة تستخدم لتهريب الوقود. (أرشيفية)

ألقى الإسناد الرابع التابع لمنطقة الخليج العسكرية، القبض على تشكيل عصابي يقوم بتهريب الوقود للتنظيمات «الإرهابية» في بلدية جالو.

وقالت وكالة الأنباء الليبية (البيضاء)، إنه جرى إلقاء القبض على التشكيل العصابي، عقب إصدار آمر غرفة عمليات أجدابيا العميد فوزي المنصوري، تعليماته بتكليف قوة من الغرفة والدعم المركزي بإمرة رع بوبكر بوكشارية، للذهاب إلى بلدية جالو لاستلام أفراد التشكيل العصابي لاستكمال بقية التحقيقات والإجراءات القانونية.

وقال ر ع بوبكر بوكشارية آمر القوة المكلفة بالاستلام، إن القوة استلمت التشكيل العصابي من منطقة جالو مساء الخميس، وسلمتهم إلى غرفة عمليات أجدابيا.

وأضاف بوكشارية أن التشكيل العصابي يتكون من ثلاثة أشخاص؛ وهم تشاديان، والثالث سوداني الجنسية، مؤكدًا ضبط سيارة محملة بالوقود وأسلحة وأجهزة اتصال لاسلكي.