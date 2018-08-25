بالفيديو: وزير داخلية الوفاق يعلن القبض على كافة الجناة المتورطين في هجوم بوابة كعام

أكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق عبدالسلام عاشور على أنهم ألقوا القبض على كافة الجناة المتورطين في هجوم بوابة كعام.

وقال العميد عبد السلام عاشور لقناة «ليبيا لكل الأحرار» إن «كل المقبوض عليهم هم ليبيو الجنسية وهم رهن التحقيق».

ولفت وزير الداخلية المفوض إلى أن «التحقيقات المبدئية تشير إلى مسؤولية ما يعرف بتنظيم داعش عن الهجوم».

وأسفر الهجوم الذي وقع فجر أول أمس الخميس عن سقوط 7 قتلى وأكثر من 10 جرحى من عناصر الأمن المكلفة بالتمركز في البوابة.

وأفاد مصدر أمني بالغرفة الأمنية المشتركة زليتن بأن قوات العمليات الخاصة - فرع الوسطى أعادت مساء الجمعة فتح بوابة كعام الواقعة بين بلديتي زليتن والخمس بالطريق الساحلي، وذلك بعد إغلاقها لمدة 24 ساعة، في أعقاب الهجوم الإرهابي.