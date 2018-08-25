مركز مصراتة الطبي يستقبل جريح من ضحايا الهجوم الإرهابي على بوابة كعام

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أغسطس 2018, 01:33 صباحا

استقبل مركز مصراتة الطبي أحد جرحى الهجوم «الإرهابي» الذي استهدف أول أمس الخميس بوابة كعام الواقعة بين مدينتي زليتن والخمس.

وأعلن مركز مصراتة الطبي عبر صفحته بموقع «فيسبوك» فجر السبت عن «تحويل حالة جريح من مستشفى زليتن التعليمي إلى قسم الطوارئ بمركز مصراتة الطبي لإجراء الصور و التحاليل اللازمة تمهيداً لإدخالها لقسم العناية الفائقة بالمركز».

ولفت مركز مصراتة الطبي إلى أن المركز «يستعد لإستقبال حالة أخرى سيتم تحويلها غدا صباحا بمشيئة الله تعالى لإتخاد ما يلزم لها من التدابير والتجهيزات الصحية اللازمة».

وأسفر الهجوم الذي وقع فجر أول أمس الخميس عن سقوط 7 قتلى وأكثر من 10 جرحى من عناصر الأمن المكلفة بالتمركز في البوابة.

وأفاد مصدر أمني بالغرفة الأمنية المشتركة زليتن بأن قوات العمليات الخاصة - فرع الوسطى أعادت مساء الجمعة فتح بوابة كعام الواقعة بين بلديتي زليتن والخمس بالطريق الساحلي، وذلك بعد إغلاقها لمدة 24 ساعة، في أعقاب الهجوم الإرهابي.

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