انتظام حركة سير السيارات ببوابة كعام الأمنية من الاتجاهين

بوابة كعام الأمنية (أرشيفية:الإنترنت)

أفاد مصدر أمني بالغرفة الأمنية المشتركة زليتن بأن قوات العمليات الخاصة - فرع الوسطى أعادت مساء اليوم فتح بوابة كعام الواقعة بين بلديتي زليتن والخمس بالطريق الساحلي، وذلك بعد إغلاقها لمدة 24 ساعة، في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له صباح أمس الخميس.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن حركة سير السيارات عادت لطبيعتها من الاتجاهين (الغربي والشرقي)، بالتزامن مع تمركز قوة عسكرية بالبوابة.

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وأشار إلى أن قوات الأمن أجرت عمليات تمشيط واسعة منذ الأمس للمنطقة المحيطة بالبوابة، تحسبًا لوجود أية عناصر إرهابية بالمنطقة.

وكان هجوم إرهابي على بوابة كعام لمسحلين يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، أسفر عن سقوط 7 قتلى وأكثر من 10 جرحى من عناصر الأمن المكلفة بالتمركز في البوابة.

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ولقي الهجوم إدانات واسعة على المستويين المحلي والدولي، أعلن على إثرها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن تكليف وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية «للتحقيق الفوري والقبض على المعتدين».