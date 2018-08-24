وفد من قبيلة المغاربة يزور حفتر في بنغازي

المشير خليفة حفتر

زار عدد من مشايخ وأعيان وحكماء قبيلة المغاربة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في بنغازي، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وذكر مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة في منشور مقتضب عبر «فيسبوك»، إلى أنّ الوفد «ثمّن انتصارات القوات المسلحة في درنة والهلال النفطي».

وأضاف أن أعيان ومشايخ المغاربة أكدوا «دعمهم التام للجيش وقيادته في تحرير البلاد وتوحيدها وإقامة دولة المؤسسات والقانون».

«اجتماعي قبيلة المغاربة» يدعو إلى ضبط النفس بعد اشتباكات الهلال النفطي

وفي الثامن والعشرين من يونيو الماضي أعلن المشير خليفة حفتر، تحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية في خطاب مسجل بثته منصات تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني.

جاء ذلك بعدما أعلن في يوليو 2017 تحرير مدينة بنغازي بالكامل بعد أربع سنوات من المواجهات في أنحاء المدينة.