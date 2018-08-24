بالصور.. ولادة طفلة لمهاجرة غير شرعية نيجيرية بمركز إيواء طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أغسطس 2018, 08:29 مساء
ولادة طفلة لمهاجرة غير شرعية نيجيرية بمركز إيواء طرابلس

أعلن جهاز مكافحة الهجره غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة، عن وضع مهاجرة غير شرعية طفلتها داخل مركز طرابلس الطبي.

وتأتي عملية الولادة التي تمت بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية IMC، في إطار الرعاية التي تقدمها السلطات الليبية للمهاجرين على أراضيها.

وأشار بيان نشره جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى ولادة طفل من نيجيري لأم مهاجرة من نزيلات جهاز مكافحة الهجره غير الشرعية طريق السكة.

وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رحَّل في وقت سابق العشرات من المهاجرين غيرالشرعيين إلى دولهم من الجنسيتين المغربية والجزائرية، ومن نزلاء مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس بطريق السكة.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

ولادة طفلة لمهاجرة غير شرعية نيجيرية بمركز إيواء طرابلس
ولادة طفلة لمهاجرة غير شرعية نيجيرية بمركز إيواء طرابلس
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