تفاقم أزمة نقص غاز الطهي بسرت.. وسعر الأسطوانة يصل 40 دينارًا

أزمة إسطوانات غاز الطهي تتفاقم في مدينة سرت وضواحيها

تفاقمت أزمة أسطوانات غاز الطهي في مدينة سرت وضواحيها، المستمرة منذ قرابة شهر لعدم وضع آلية لمتابعة بيعها بمراكز التوزيع المخصصة بالمدينة وضواحيها.

وقال مشرف مركز توزيع الغاز بسرت لـ«بوابة الوسط» إن سبب تفاقم أزمة أسطوانات غاز الطهي يرجع إلى عدم آلية وضوابط منظمة من لجنة مستوردي الغاز بمصراتة.

أزمة نقص أسطوانات غاز الطهي تعود إلى سرت من جديد

يأتي هذا فيما بلغ سعر أسطوانة الغاز لدى الباعة المتجولين بالشوارع إلى 40 دينارًا عند استبدالها، بينما يصل سعرها الحقيقي من مصراتة عند الاستبدال إلى دينارين ونصف دينار فقط.

وشهدت مدينة سرت خلال الفترة الماضية أزمة بسبب نقص أسطوانات غاز الطهي ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.