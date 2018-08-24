المفوضية الأوروبية: لن نخضع لتهديد إيطاليا بشأن المهاجرين

المفوضية الأوروبية تقول إنها لن تخضع لتهديد إيطاليا بشأن المهاجرين

أطلقت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تصريحات مضادة لإيطاليا بشأن موقفها المتشدد، قائلة إنها ستتبع القواعد المنظمة للهجرة ولن تخضع لتهديدات كتلك التي أطلقها نائب رئيس الوزراء الإيطالي من أجل توزيع مهاجرين محتجزين على متن سفينة تابعة لخفر السواحل في صقلية.

وقال نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو إن إيطاليا ستتخذ «موقفًا صارمًا» لوقف تمويلات الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مع المفوضية ومبعوثين من 12 دولة عضوًا في بروكسل لمناقشة عملية الإنزال من السفينة ديتشوتي.

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وتابع للتلفزيون الإيطالي، وفقًا لوكالة «رويترز»: «اللِّين لا يُجدي. التصرف الصارم سيكون بوقف التمويلات إذا لم يستمعوا لنا».

وأشار المتحدث باسم المفوضية ألكسندر وينترستين في مؤتمر صحفي «إيجاد حل لمن هم على متن السفينة في مقدمة أولوياتنا. هذا هو ما نركز عليه وما نعتقد أن على الآخرين جميعًا التركيز عليه».

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وأضاف «دعونا لا ننزلق إلى تبادل الاتهامات. نعتقد نحن أيضًا أن التصريحات غير البناءة والتهديدات الفردية ليست مجدية ولن تقربنا بأي حال من الوصول لحل. الاتحاد الأوروبي كيان قائم على القواعد ويعمل على أساس القواعد وليس التهديدات».

وسمحت إيطاليا هذا الأسبوع برسو السفينة في صقلية منهية مواجهة مع مالطا بشأن استقبال وتوزيع المهاجرين الذين أنقذتهم ديتشوتي من البحر المتوسط لكنها رفضت إنزالهم إلى الميناء.