السفير البريطاني يدين الهجوم الإرهابي على بوابة كعام

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أغسطس 2018, 06:05 مساء
السفير البريطاني لدى ليبيا «فرانك بيكر»

دان السفير البريطاني لدى ليبيا «فرانك بيكر» الهجوم الإرهابي الذي استهدف بوابة كعام الواقعة، أمس الخميس، وأسفر عن سقوط 7 قتلى وأكثر من 10 جرحى من عناصر الأمن المكلفة بالتمركز في البوابة.

وقال «بيكر» عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، «أُدين بشدة الهجوم الإرهابي الغادر على بوابة عين كعام في زليتن، تعازيّ الحارة لأهالي الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى».

«الرئاسي» يأمر بـ«تحقيق فوري» في هجوم بوابة كعام.. ويتوعد المعتدين 

وكان هجوم على بوابة كعام لمسحلين يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، لقي إدانات على المستويين المحلي والدولي، أعلن على إثرها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تكليف وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية «للتحقيق الفوري والقبض على المعتدين».

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