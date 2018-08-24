«طبرق الطبي» يستنكر أعمال التخريب بقسم العلاج الطبيعي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أغسطس 2018, 05:32 مساء
مركز طبرق الطبي

استنكر مركز طبرق الطبي، اليوم الجمعة، أعمال التخريب التي حدثت أمس الخميس بقسم العلاج الطبيعي في المركز من قبل مجهولين.

وطالب المركز الجهات الأمنية في بلدية طبرق، بالقبض على المخربين وتقديمهم للعدالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال فعلتهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال».

 مجهولون يُخربون قسم العلاج الطبيعي بمركز طبرق الطبي

يذكر أن مجهولين استغلوا عطلة العيد وتوقف العمل بالقسم الذي يتواجد في الجهة الخلفية بالمركز، وقاموا بالعبث والتخريب بمحتويات القسم وتحطيم الأثاث والزجاج ومحتويات ومنظومة المرضى المترددين على القسم

وتعرض مركز طبرق الطبي لعدة عمليات سرقة قبل أشهر، من بينها أقسام الأحصاء والتوثيق والروضة والعيادة الخارجية وقسم العلاج الطبيعي.

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