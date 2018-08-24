تشاد تنشر قوات بالقرب من حدودها مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أغسطس 2018, 03:43 مساء
صور نشرتها المعارضة التشادية لآليات تابعة لها في موقع الهجوم السابق. (فيسبوك)

ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية أن تشاد تعزز من وجودها العسكري بالقرب من حدودها مع ليبيا لتفادي أي هجمات للمعارضة في أعقاب هجوم على مواقع للجيش في المنطقة الشهر الجاري.

ونقلت الوكالة يوم الجمعة عن مصادر مطلعة قولها إن تشاد أرسلت طائرات حربية إلى مدينة فايا-لارجو الشمالية، كما تغادر قوافل عسكرية كبيرة العاصمة إنجمينا.

وكان الهجوم الذي شنته المعارضة المسلحة في 11 أغسطس الجاري على بعد 35 كيلومترًا من الحدود الجنوبية لليبيا أسفر عن مقتل عدة أشخاص بينهم ثلاثة ضباط.

وأعلن المجلس العسكري لإنقاذ الجمهورية تشاد مسؤوليته عن الهجوم. ومنذ ذلك الحين أمرت الحكومة جميع عمال مناجم الذهب بمغادرة المنطقة الشمالية.

ومنذ توليه الرئاسة في العام 1990، يواجه الرئيس التشادي إدريس ديبي ما يصل إلى خمس حركات معارضة رئيسية.

وسبق أن ساعدت تشاد في مكافحة الجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» في جاراتها ليبيا.

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