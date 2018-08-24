الأرصاد: الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على أجزاء من غرب البلاد

حالة الطقس

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الفرصة ما تزال مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق غرب ليبيا، وإنها قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، بينما يكون الطقس مستقرًا على بقية المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

وتوقع المركز أن تكون السماء قليلة السحب وتتكاثر يوم الغد، خاصةً على مناطق أقصى الساحل الغربي-الجبل الغربي وبني وليد، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30-36)مْ.

بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة:

كما توقع المركز أن تكون السماء قليلة السحب والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على مناطق ما بين الخليج وسهل بنعازي، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تترواح مابين (30-36)مْ وتصل الى (42)مْ على جالو.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

وتوقع المركز أيضًا أن تكون السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا على بعض المناطق، بينما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم بعد الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-43)مْ.