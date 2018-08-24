الرابعة في 2018.. إحباط محاولة سرقة آثار في شحات

الأثار المعثور عليها (صفحة مديرية الأمن بفيسبوك)

أعلنت مديرية أمن شحات عن إحباط رابع محاولة سرقة آثار في العام الجاري، سُجلت بالأمس في أحد ضواحي المدينة.

ووفق بيان للمديرية، على صفحتها بـ «فيسبوك»، «وردت معلومات من أحد المواطنين عن وجود تمثال جنائزي في أحد ضواحي شحات. وبعد البحث والتقصي تم العثور على التمثال».

وانتقل أفراد من مركز شرطة المدينة إلى عين المكان، حيث تم توثيق اعتداءات على بعض المقابر بالجرف والحفر، وفق ما أوردت بيان المديرية، حيث جرى توثيق مسرح الجريمة، ونقل القطع الأثرية إلى مخازن المراقبة وفتح محضر في الواقعة.

وفي السياق، أكدت مديرية الأمن على اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من تسول له نفسه العبث بالمواقع الأثرية بالجرف أو النبش أو البناء العشوائي.

الأثار المعثور عليها (صفحة مديرية الأمن بفيسبوك)