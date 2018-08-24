معيتيق عن هجوم كعام: لن يثنينا عن تحقيق الأمن والمصالحة الوطنية

نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق (الإنترنت)

دان نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق الهجوم الإرهابي الذي استهدف، صباح الخميس، بوابة كعام في مدخل مدينة زليتن الغربي، وأسفر عن سقوط 7 قتلى وأكثر من 10 جرحى من عناصر الأمن المكلفة بالتمركز في البوابة.

وقال معيتيق، في بيان نُشره على صفحته الرسمية بـ «فيسبوك»: «نؤكد أن بأن هذا الهجوم الغادر والجبان لن يثني حكومة الوفاق الوطني عن السير قدمًا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الشعب الليبي».

وأضاف البيان: «سندعم الأجهزة الأمنية والعسكرية، وقوة مكافحة الإرهاب لتكون القوة الرادعة لكل من تسول له نفسه تقويض بناء الدولة، وسنعمل على محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه في كل مناطق ليبيا».

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الخميس، عن تكليف وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية «للتحقيق الفوري والقبض على المعتدين»، جراء الهجوم «الإرهابي» الذي استهدف بوابة كعام الواقعة بين مدينتي زليتن والخمس.

كما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، حالة التأهب الأمني ورفع أقصى درجات الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر بين جميع الأجهزة الأمنية التابعة لها.

بيان معيتيق (صفحة النائب على فيسبوك)