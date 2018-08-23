مجهولون يُخربون قسم العلاج الطبيعي بمركز طبرق الطبي

آثار الاعتداء على قسم العلاج الطبيعي بمركز طبرق الطبي

أفاد مسؤول قسم العلاج الطبيعي بمركز طبرق الطبي، بأنّ مجهولين قاموا بتخريب والعبث بالقسم أثناء عطلة عيد الأضحى.

وقال صالح المنشاوي رئيس قسم العلاج الطبيعي بالمركز في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن مجهولون استغلوا عطلة العيد وتوقف العمل بالقسم الذي يتواجد في الجهة الخلفية بالمركز، وقاموا بالعبث والتخريب في محتويات القسم وتحطيم الأثاث والزجاج ومحتويات ومنظومة المرضى المترددين على القسم.

وأضاف المنشاوي أن البحث الجنائي والجهات الأمنية لديها معلومات كافية عن القضية وتجري تحريات لمعرفة ملابسات القضية ومعاقبة الجناة، مؤكدًا أن الوضع الأمني بالمركز غير جيد.

وتعرض مركز طبرق الطبي لعدة عمليات سرقة قبل أشهر، من بينها أقسام الأحصاء والتوثيق والروضة والعيادة الخارجية وقسم العلاج الطبيعي.