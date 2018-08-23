تعليقًا على هجوم كعام.. الدباشي: توحُّد الليبيين هو الحل لمواجهة الإرهاب

إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا السابق فى الأمم المتحدة

قال إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا السابق فى الأمم المتحدة، إن الهجوم الذي تعرضت له بوابة كعام اليوم يُشير إلى أن «الإرهاب سيستمر في استهداف الليبين، ويوقع المزيد من الأرواح البريئة إذا لم يتوحد الليبون وتتوحد جهود كل من يقومون بالدور الأمني لمحاربة التطرف».

وتابع الدباشي في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «لقد حان الوقت ليدرك الليبون أن التساهل مع التطرف وتبريره كمن يُربي الثعبان فى كمه، فلن يكون فى مأمن من لدغته».

وشن مسلحون يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش»، هجومًا فجر اليوم الخميس، على بوابة عين كعام الأمنية، ما أسفر عن ما أسفر عن سقوط 7 قتلى وأكثر من 10 جرحى من قوة تأمين الطريق الساحلي.

وقال مدير أمن زليتن العميد محمد بوحجر لـ«بوابة الوسط» في وقت سابق، إن المسلحين هاجموا بوابة عين كعام، راجلين ولم يستخدموا أي نوع من المركبات.