تعليقًا على هجوم كعام.. الدباشي: توحُّد الليبيين هو الحل لمواجهة الإرهاب

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 23 أغسطس 2018, 08:50 مساء
إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا السابق فى الأمم المتحدة

قال إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا السابق فى الأمم المتحدة، إن الهجوم الذي تعرضت له بوابة كعام اليوم يُشير إلى أن «الإرهاب سيستمر في استهداف الليبين، ويوقع المزيد من الأرواح البريئة إذا لم يتوحد الليبون وتتوحد جهود كل من يقومون بالدور الأمني لمحاربة التطرف».

وتابع الدباشي في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «لقد حان الوقت ليدرك الليبون أن التساهل مع التطرف وتبريره كمن يُربي الثعبان فى كمه، فلن يكون فى مأمن من لدغته».

وشن مسلحون يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش»، هجومًا فجر اليوم الخميس، على بوابة عين كعام الأمنية، ما أسفر عن ما أسفر عن سقوط 7 قتلى وأكثر من 10 جرحى من قوة تأمين الطريق الساحلي.

وقال مدير أمن زليتن العميد محمد بوحجر لـ«بوابة الوسط» في وقت سابق، إن المسلحين هاجموا بوابة عين كعام، راجلين ولم يستخدموا أي نوع من المركبات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

علي السعيدي يحمل «داخلية الوفاق» و«الليبية المقاتلة» مسؤولية هجوم بوابة عين كعام
ليبيا
الدائرة تضيق على ترامب في تحقيق مولر و«الخيار النووي» أسوأ احتمالاته
دولى
بعد عام من الصمت .. البغدادي يدعو أنصاره إلى عدم التخلي عن «دينهم وجهادهم»
دولى
كاركاتير خيري - خروف العيد!
كاريكاتير
الخلاف بين واشنطن وأنقرة يأتي على هوى إردوغان
اقتصاد
دور «أممي» متصاعد: هل ينتظر برنامج الإصلاح الاقتصادي وصول الخبير الدولي؟
ليبيا
بالصور.. الحجاج الليبيون في مشعر منى
ليبيا
داني بويل لن يخرج الجزء المقبل من «جيمس بوند»
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - سيولة!
كاريكاتير
سلامة: ليبيا ضحية التدخلات وعلى بعض الليبيين التوقف عن الاستقواء بالخارج
ليبيا
البعثة الأممية: أفراد الكتائب العاملة اسميًّا تحت إشراف «داخلية الوفاق» يهاجمون ...
ليبيا
وزير بريطاني: تعويض ضحايا «الجيش الأيرلندي» من ليبيا أمر صعب ومعقد
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف حقيقة مفزعة عن شرب الماء من القنينة