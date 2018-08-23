اجتماع أوروبي في بروكسل غدًا لبحث إنزال المهاجرين

مهاجرون غير شرعيون في عرض البحر المتوسط (أرشيفية:الإنترنت)

دعت المفوضية الأوروبية لاجتماع أوروبي على مستوى ممثلي رؤساء الحكومات والخبراء غدًا الجمعة في بروكسل؛ لبحث مسألة إنزال المهاجرين، على ضوء عدم وجود حل في الأفق لقضية سفينة ديتشوتي التابعة لخفر السواحل الإيطالي.

وسمحت السلطات الإيطالية بإنزال المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم، بينما لا يزال الباقون على متن السفينة التي دخلت منذ ثلاثة أيام ميناء كاتانيا بإقليم صقلية.

وتعتبر المفوضية القضية «إنسانية بالدرجة الأولى، إذ يجب تقديم المساعدات العاجلة اللازمة لهؤلاء»، حسب المتحدث باسمها، الكسندر وينتدرستن.

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ويشارك في الاجتماع، غير الرسمي، ممثلون عن 12 دولة أوروبية، إلا أن المفوضية «منفتحة على قبول مشاركة دول أخرى»، وفق المتحدث الأوروبي.

ولم يقدم الجهاز التنفيذي الأوروبي أية تفاصيل عن الدول المدعوة لاجتماع الغد، مكتفيًا بالقول إن النمسا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد، قد دُعيت للحضور بالفعل.

وكانت المفوضية أكدت أنها ستواصل مشاوراتها التي بدأتها منذ يوم الأحد الماضي بناء على طلب من السلطات الإيطالية لحل قضية السفينة، رغم أن الأمر لم يؤد إلى نتائج تُذكر.

وشدد المتحدث على ضرورة أن يتم النظر إلى اجتماع غد في إطار أوسع يشمل تنفيذ توصيات القمة الأوروبية الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بمراكز المراقبة داخل الدول الأعضاء، أو منصات انزال المهاجرين الإقليمية.

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ويريد الجهاز التنفيذي الأوروبي الاستناد على التجارب السابقة في عملية إنزال المهاجرين وتقاسمهم، التي تمت هذا الصيف، للتوصل إلى حل لقضية ديتشوتي، والانطلاق منها لحل أوروبي مستدام.

أما فيما يتعلق بتصريحات رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، بشأن تقاعس بعض الدول عن الوفاء بالتزامات قطعتها على نفسها في مجال تقاسم المهاجرين، نوهت المفوضية بأن الأمر يتعلق بالإجراءات الخاصة بكل دولة.

هذا ولا تتوقع المفوضية نتائج هامة أو قرارات حاسمة من الاجتماع، واصفة اللقاء المنتظر بـ«التشاوري».