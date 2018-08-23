«داخلية الموقتة» تدين هجوم بوابة كعام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أغسطس 2018, 06:32 مساء
آثار الهجوم الذي استهدف بوابة كعام

دانت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، بـ«أشد العبارات»، الهجوم «الإرهابي» الذي استهدف بوابة كعام الواقعة بين مدينتي زليتن والخمس، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى وإصابة اكثر من 10 جرحى من عناصر الأمن المكلفة بالتمركز في البوابة.

وشددت الوزارة في بيان أنها «تؤكد وقوفها التام ودعمها الكامل لأية إجراءات من شأنها الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها».

مصادر أمنية تكشف هوية أحد منفذي هجوم بوابة «عين كعام»

وأوضحت أنّ «تلك الأعمال الخسيسة لن تنجح في زعزعة الاستقرار والأمن في البلاد بعد دحر جماعات الإرهاب والتطرف»، مؤكدة «مضيها قدمًا في مواصلة جهودها لمواجهة الإرهاب ودحره وملاحقة الإرهابيين في كل مكان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد عام من الصمت .. البغدادي يدعو أنصاره إلى عدم التخلي عن «دينهم وجهادهم»
دولى
كاركاتير خيري - خروف العيد!
كاريكاتير
الخلاف بين واشنطن وأنقرة يأتي على هوى إردوغان
اقتصاد
دور «أممي» متصاعد: هل ينتظر برنامج الإصلاح الاقتصادي وصول الخبير الدولي؟
ليبيا
بالصور.. الحجاج الليبيون في مشعر منى
ليبيا
داني بويل لن يخرج الجزء المقبل من «جيمس بوند»
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - سيولة!
كاريكاتير
سلامة: ليبيا ضحية التدخلات وعلى بعض الليبيين التوقف عن الاستقواء بالخارج
ليبيا
البعثة الأممية: أفراد الكتائب العاملة اسميًّا تحت إشراف «داخلية الوفاق» يهاجمون ...
ليبيا
وزير بريطاني: تعويض ضحايا «الجيش الأيرلندي» من ليبيا أمر صعب ومعقد
ليبيا
العماري لـ«الوسط»: تعداد ليبيا سيصل إلى 8 ملايين نسمة في العام 2030
ليبيا
خبير اقتصادي يقدم اقتراحًا إلى «الرئاسي» لحل مشكلة سعر الصرف
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف حقيقة مفزعة عن شرب الماء من القنينة