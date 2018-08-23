«صحة الوفاق» تعلن جاهزية أقسام الطوارئ بمستشفى زليتن ومركز مصراتة الطبي

رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة فوزي أونيس يتفقد مصابي حادث بوابة كعام (وزارة الصحة)

أعلن رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني فوزي أونيس، جاهزية أقسام الطوارئ بكل من مستشفى زليتن ومركز مصراتة الطبي «جاهزة في حال حدوث أي طارئ»، وذلك في أعقاب التفجير الذي استهدف بوابة كعام في وقت سابق.

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وأشار أونيس، وفق صفحة وزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه جرى تحويل أحد جرحى التفجير إلى مصحة «دار الطب» بزليتن، بينما تتواجد حالتان بمركز مصراتة الطبي.

وأضاف أنه توجه صباحًا إلى زليتن فور ورود معلومات إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة، تفيد بوقوع تفجير إرهابي على بوابة كعام، الواقعة بين مدينتي الخمس وزليتن، الأمر الذي أدى إلى وفاة 4 أشخاص و3 مصابين.