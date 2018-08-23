مصادر أمنية تكشف هوية أحد منفذي هجوم بوابة «عين كعام»

قالت مصادر أمنية متطابقة من مديرية أمن زليتن، إنه تم التعرف على أحد منفذى الهجوم الذي شنه مسلحون يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش» فجر اليوم الخميس، على بوابة وادى كعام الأمنية الواقعة على الطريق الرئيسي زليتن - الخمس، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى وإصابة اكثر من 10 جرحى من عناصر الأمن المكلفة بالتمركز في البوابة.

وأكدت المصادر في تصريحات إلى «بوابة الوسط» أن المنفذ، الذي قتل فى موقع العملية، يدعى علي إبراهيم الذيب، وهو مشتبه في انتمائه إلى تنظيم «داعش»، وفق هذه المصادر، التي أشارت إلى أن المذكور يقيم في منطقة سوق الخميس، القريبة من مدينة الخمس، وتحديدا بالقرب من مصلى الشيخ محمد عليجة، المعروف في المنطقة.