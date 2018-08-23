مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» أسماء عدد من ضحايا بوابة عين كعام

آثار الهجوم على بوابة عين كعام بزليتن. (إذاعة زليتن)

كشف مصدر أمني بزليتن لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، أسماء أربعة من عناصر الأمن ضحايا الهجوم الذي شنه مسلحون يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش»، فجر اليوم الخميس، على بوابة عين كعام الأمنية.

وأكد المصدر الأمني، أن من بين القتلى: آمر بوابة عين كعام يوسف محمد وشقيقه عبد العاطي، بالإضافة إلى يوسف الأمين من مصراتة وخليفة التارقي من سبها وعبد العزيز التارقي من سبها، مشيرًا إلى أن عماد عطية عجالة أحد المصابين من مدينة مصراتة.

وأكد مصدر أمني ارتفاع عدد القتلى إلى سبعة، مشيرًا إلى أن الشخص المهاجم ليبي الجنسية، وكان يهتف حسب شهود عيان أمام البوابة بهتافات تنظيم «داعش».

