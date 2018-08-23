الأرصاد: البحر مناسب للاصطياف من الخليج إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أغسطس 2018, 01:42 مساء

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن البحر مناسب للاصطياف من الساحل من الخليج إلى طبرق، إلا أنه حذر من بعض المناطق خاصة على الخليج.

وأضاف المركز في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن البحر غير مناسب للاصطياف من رأس إجدير إلى سرت.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:
•السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

• الرياح شمالية شرقية على ساحل زوارة وتكون شمالية غربية على باقي الساحل تتراوح سرعتها بين 10و30 كلم/ ساعة .

•ارتفاع الموج بين 0.50و1.25 متر.

•البحر هادئ إلى خفيف الموج .

•درجة حرارة سطح البحر 27 درجة مئوية.

•البحر غير مناسب للاصطياف.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
•السماء صافية الى قليلة السحب.

•الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و30 كلم/ ساعة.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

•البحر خفيف الموج.

•درجة حرارة سطح البحر 27 درجة مئوية.

•البحر مناسب للاصطياف ويرجى توخي الحذر على بعض المناطق خاصة على الخليج.

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