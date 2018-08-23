الأرصاد: مرتفع جوي يؤدي إلى استقرار الطقس على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أغسطس 2018, 12:54 مساء

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر أغلب مناطق ليبيا بامتداد لمرتفع جوي ينتج عنه استقرار في الطقس، بينما تبقى الرطوبة النسبية مرتفعة على المناطق الساحلية وتمتد إلى بعض مناطق الدواخل فترات الليل والصباح الباكر مع تكاثرللسحب على مناطق غرب ليبيا.

كما توقَّع مركز الأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن تتساقط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة على مناطق شمال ليبيا تتراوح بين 30 و36 مْ، بينما تبقى مرتفعة على أغلب مناطق الوسـط والجنوب، حيث تتراوح بين 38و43 مْ.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب تتكاثر يوم غد، خاصة على مناطق أقصى الساحل الغربي - الجبل الغربي وبني وليد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و36مْ.

بن جواد - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مرادة
السماء قليلة السحب والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على مناطق بين الخليج وسهل بنعازي، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و36مْ وتصل إلى 42مْ على جالو.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم بعد الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و43مْ.

الكفرة - تازربو - السرير
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعـة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و42مْ.

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