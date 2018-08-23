الشاطر: مستقبل ليبيا في جدية التفاهم للوصول للاستقرار وليس في عبثية خلق العراقيل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أغسطس 2018, 12:19 مساء
عضو مجلس الدولة، عبد الرحمن الشاطر. (أرشيفية)

طالب عضو مجلس الدولة، عبد الرحمن الشاطر، الجميع في ليبيا بالتضحية من أجل الاستقرار وتمكين الدولة من أن تقف على قدميها.

وقال الشاطر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، «على الجميع أن يدرك أن مستقبل ليبيا في جدية التفاهم للوصول للاستقرار، وليس في عبثية خلق العراقيل».

وتابع عضو مجلس الدولة: «بعد عطلة عيد الأضحى على الجميع أن يضحي من أجل الاستقرار وتمكين الدولة من أن تقف على قدميها»، مؤكدًا أن «الخلافات أصبحت مصطنعة بامتياز وهي مرفوضة (..) وطنكم يناديكم لا تخذلوه».

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