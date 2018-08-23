عميد بلدية زليتن يعلن حالة النفير بعد هجوم بوابة «عين كعام»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 23 أغسطس 2018, 11:48 صباحا
آثار الهجوم على بوابة عين كعام بزليتن. (صورة من إذاعة زليتن)

أعلن عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، حالة النفير الأمني بالبلدية اليوم الخميس، بعد الهجوم المسلح على قوة حماية وتأمين الطريق الساحلي ببوابة كعام.

وقال حمادي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن مستشفى زليتن المركزي تسلم أربعة قتلى من عناصر الأمن، كما استقبل ثلاثة جرحى مصابين بأعيرة نارية.

وأكد مدير أمن زليتن، العميد محمد بوحجر، مقتل أربعة من من قوة تأمين الطريق الساحلي ببوابة كعام ذبحًا، وإصابة ثلاثة آخرين، في هجوم شنه مسلحون يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش» في الثامنة من صباح اليوم الخميس، على بوابة عين كعام الأمنية.

وأضاف مدير أمن زليتن، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المسلحين هاجموا بوابة عين كعام،راجلين ولم يستخدموا أي نوع من المركبات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد عام من الصمت .. البغدادي يدعو أنصاره إلى عدم التخلي عن «دينهم وجهادهم»
دولى
كاركاتير خيري - خروف العيد!
كاريكاتير
الخلاف بين واشنطن وأنقرة يأتي على هوى إردوغان
اقتصاد
دور «أممي» متصاعد: هل ينتظر برنامج الإصلاح الاقتصادي وصول الخبير الدولي؟
ليبيا
بالصور.. الحجاج الليبيون في مشعر منى
ليبيا
داني بويل لن يخرج الجزء المقبل من «جيمس بوند»
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - سيولة!
كاريكاتير
سلامة: ليبيا ضحية التدخلات وعلى بعض الليبيين التوقف عن الاستقواء بالخارج
ليبيا
البعثة الأممية: أفراد الكتائب العاملة اسميًّا تحت إشراف «داخلية الوفاق» يهاجمون ...
ليبيا
وزير بريطاني: تعويض ضحايا «الجيش الأيرلندي» من ليبيا أمر صعب ومعقد
ليبيا
العماري لـ«الوسط»: تعداد ليبيا سيصل إلى 8 ملايين نسمة في العام 2030
ليبيا
خبير اقتصادي يقدم اقتراحًا إلى «الرئاسي» لحل مشكلة سعر الصرف
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مواصفات السيارة المناسبة لمبتدئ القيادة