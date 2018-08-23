مصدر أمني يوضح تفاصيل هجوم مسلحين على بوابة «عين كعام» في زليتن

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 23 أغسطس 2018, 11:14 صباحا
بوابة «عين كعام»

أكد مصدر بغرفة أمن زليتن، تعرض بوابة كعام الأمنية لهجوم شنه مسلحون  يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن «المسلحين قتلوا ذبحًا أربعة من عناصر الأمن التابعين للدعم المركزي المكلفين حراسة وتأمين الطريق الساحلي ببوابة كعام الأمنية».

وأضاف أن «اثنين آخرين من عناصر الأمن قُتلا بالرصاص، و تمكنت القوات من القبض على أحد الإرهابيين بعد إصابته»، مشيرًا إلى أنه لم يجر التعرف على جنسيته بعد.

وأكد إغلاق الطريق الساحلى الآن بالمنطقة الرابطة بين  زليتن والخمس لدواعٍ أمنية.

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