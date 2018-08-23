«داخلية الوفاق» تدعم مديرية أمن سرت بتجهيزات وملابس لأفراد الشرطة

سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن سرت. (أرشيفية)

أرسلت وزارة الداخلية، بحكومة الوفاق الوطني، شحنة جديدة من التجهيزات والملابس الخاصة بضباط وأفراد الشرطة والمرور لمديرية أمن سرت.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أمس الأربعاء، إن هذا الدعم يأتي ضمن حزمة من التجهيزات للمديرية.

وكانت الوزارة وفرت 10 سيارات شرطة ومرور، الأسبوع الماضي، مؤكدة أنها تعمل حاليًّا علي توفير شاحنتي إطفاء.

وأهابت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، بعناصر الشرطة، إلى اتباع 8 تعليمات «هامة»، من شأنها حفظ الأمن والنظام في المجتمع، حسب معايير حقوق الإنسان.

وقالت «داخلية الوفاق»، إنه على رجال الشرطة والأمن مراعاة أن «الشرطة تتكفل بحماية أمن المجتمع وحقوقه، وإنها هيئة مدنية نظامية مستقلة، وهي من أجهزة السلطة التنفيذية تخضع لتوجيهات المحاكم وتلتزم بالأحكام الصادرة عنها، كما أنها في خدمة الشعب وهي ممثلة للمجتمع ككل ومتجاوبة معه ومسؤولة أمامه».

وتابع البيان، أنه على رجال الشرطة أن «يمارسوا مهامهم وصلاحياتهم وواجباتهم كموظفين نزيهين قائمين على خدمة الشعب والحكومة التي تتولى زمام الأمور، ولا يجوز أن يشارك أي منهم في أنشطة سياسية، كما لا يجوز إصدار أي أوامر إلى أي رجل شرطة أو إجباره على ممارسة مهامه أو صلاحياته أو استخدام موارد الشرطة لدعم أو تفويض أي حزب سياسي أو مجموعة مصالح أو أي فرد ينتمي إلى حزب أو تيار أو فئة من هذا القبيل».