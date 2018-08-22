مستشفى قورينا بشحات يستقبل 55 حالة بقسم الطوارئ في أول أيام عيد الأضحى

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأربعاء 22 أغسطس 2018, 08:39 مساء

قال عضو مكتب الإعلام والتثقيف الصحي بمستشفى قورينا للأمومة والطفولة والطوارئ في شحات، محمد أبوعجيلة، إن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك حوالي 55 حالة.

وأوضح أبوعجيلة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن الحالات كان عدد منها إصاباتهم ما بين متوسطة وبسيطة جراء تقطيع اللحوم، فيما أخرى متعلقة بارتفاع الضغط والأمراض الباطنية.

وذكر أن قسم الطوارئ تعامل أيضًا مع حالات قياس الضغط والحقن، في «أمر استثنائي القسم خلال أيام العيد بسبب إغلاق المرافق الصحية في البلدية أبوابها أمام المواطنين»، مشيرا إلى أن «القسم يعمل فقط على الحالات الطارئة التي تستوجب التدخل السريع لإنقاذها من الموت».

وافتتح رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، مطلع العام الجاري قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى قورينا للأمومة والطفولة والطوارئ في مدينة شحات، الذي يتضمن غرفتي عمليات، كبرى وصغرى، وقسم العناية والإيواء (رجال ونساء) وقسم الأشعة ومعمل التحاليل وبنك الدم والصيدلية.

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