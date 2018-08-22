قوة حماية وتأمين سرت تتسلم متهمين بقتل امرأة وابنها

أعلنت قوة تأمين وحماية سرت، اليوم الأربعاء، أنها تسلمت متهمين بقتل إمرأة وابنها داخل منزلهم بشارع امراح في مدينة سرت، من قبل ذوي الجناة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وقالت قوة تأمين وحماية سرت، عبر صفحتها على «فيسبوك» إن بلاغا ورد إليها يوم الاثنين، 20 أغسطس الجاري يفيد «بمقتل امرأة في شارع امراح، حيث قام أشخاص مجهولون بإطلاق أعيرة نارية على المنزل توفيت امرأة ونقل ابنها إلى المستشفى والذي توفي بعدها».

وأكدت القوة أن «وحدة التحري» التابعة لها باشرت على الفور «بالذهاب إلى مكان الحادثة وجمع المعلومات عن الواقعة وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم التعرف على الجناة، وبعد تواصل أهلهم تم تسليم الجناة أنفسهم إلى قوة حماية وتأمين سرت»، مشيرة إلى أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم».