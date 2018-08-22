شركة الكهرباء تواصل حملة إزالة التوصيلات غير الشرعية للتيار

تواصل الفرق الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء، الحملة الوطنية لإزالة التوصيلات غير الشرعية للتيار الكهربائي للأنشطة التجارية والصناعية بعدد من البلديات، والتي بدأت في 25 يوليو الماضي، بحسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

وكانت إدارة خدمات المستهلكين في طرابلس، قد بدأت الحملة الوطنية لإزالة التوصيلات غير الشرعية للتيار الكهربائي، في عدد من بلديات طرابلس الكبرى، من بينها أبوسليم وسوق الجمعة والجفارة، ومناطق أخرى غرب البلاد من بينها صبراتة وصرمان.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس عن المجلس البلدي عين زارة، أن الحملة متواصلة في نطاق البلدية من قبل اللجنة المشكلة والتي تقوم بقطع التوصيلات غير القانونية للمصانع والمحال التجارية للحد من إهدار الكهرباء.

وأوضح المجلس البلدي عين زارة أن الحملة مستمرة بعدد من الأحياء والمحال والشوارع تحت إشراف كل من مكتب الأمن المركزي عين زارة برئاسة محمود القمبري ورئيس فرع الحرس البلدي عين زارة أبوبكر حديد، وباقي الدوريات من رجال الحرس والأمن واللجان التابعه لوزارة الداخلية ومن بينهم رجال الشرطة الكهربائية ومكتب التحري الأمن المركزي.