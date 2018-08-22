خارجية الوفاق: ليبيا ترفض أي إجراء لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إليها

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس إن ليبيا لن تقبل أبدًا بـمايتردد من أنباء حول إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلي بلدان الشمال الأفريقي التي جاءوا منها