شعيب يعود إلى المشهد السياسي ويلتقي ستيفاني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أغسطس 2018, 12:40 مساء

التقى النائب الأول السابق لرئيس مجلس النواب، الرئيس السابق لوفد البرلمان في حوار الصخيرات امحمد شعيب، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، بمقر البعثة بطرابلس، وذلك بعد أكثر من 8 أشهر من استقالته من منصبه بالمجلس.

وقال شعيب في تصريح إلى بوابة الوسط، اليوم الأربعاء، إنه ناقش مع المسؤولة الأممية، مسار وآفاق العملية السياسية.

وأكد «أن الظروف الداخلية و الخارجية مواتية لإجراء عملية تقييمية وتصحيحية عبر اقتراح ومناقشة كل الحلول الممكنة في إطار الاتفاق السياسي للخروج من حالة الانسداد الحالية، وإزالة حالة التشويش والغموض القائمة اليوم ولخلق الشروط والظروف المطلوبة للوصول إلى العملية الانتخابية».

كما ناقش شعيب خلال لقاء مع سفير جمهورية مصر في ليبيا، الأوضاع الراهنة وسبل الخروج منها نحو صيغة أخرى أكثر توافقية تأسيسًا علي الحوار المتواصل منذ الصخيرات، وفق تصريح امحمد شعيب.

وفي السادس عشر من ديسمبر الماضي، أرسل شعيب استقالة مكتوبة إلى رئاسة وأعضاء مجلس النواب، موضحًا في ذكره لأسباب الاستقالة، أن ظروفًا خاصة، تجعل من الصعوبة القيام بمهامه، على الوجه الأكمل.

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