بالصور.. الحجاج الليبيون في مشعر منى

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أغسطس 2018, 12:12 مساء
حجاج ليبيون في مشعر منى. (الإنترنت)

بدأ الحجاج الليبيون فجر اليوم الأربعاء، اليوم الثاني من شعيرة رمي الجمرات في الحج بمشعر منى، حيث يؤدي الفريضة هذا العام أكثر من 2.37 مليون حاج.

ونشرت المملكة أكثر من 130 ألفاً من قوات الأمن والمسعفين كما تستخدم التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك طائرات المراقبة المسيّرة للحفاظ على النظام.

وبثت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورًا للحجاج الليبين بمشعر مِنى من داخل وخارج المخيمات في اليوم الأول من أيام التشريق أمس الثلاثاء.

يشار إلى أنه جرى نقل مجموعة كبيرة من كبار السنّ من صعيد عرفات إلى مقر إقامتهم بمكة المكرمة، فيما بقيت مجموعة أُخرى قليلة بمشعر منى بمخيمات الحجيج الليبيين .

حجاج ليبيون في مشعر منى. (الإنترنت)
حجاج ليبيون في مشعر منى. (الإنترنت)
حجاج ليبيون في مشعر منى. (الإنترنت)
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