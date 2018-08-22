تعرف على مكاسب الدولار بالسوق السوداء قبل العيد

حصد الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مكاسب أسبوعية في السوق السوداء مقابل الدينار قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وسجل الدولار ارتفاعًا على أساس أسبوعي إلى 6.38 دينار الأحد الماضي مقابل 6.25 دينار في اليوم نفسه من الأسبوع الماضي، بفارق 13 قرشًا، وفق متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحقق كل من اليورو والجنيه الإسترليني مكاسب أسبوعية بفارق 14 قرشًا، إذ ارتفعت العملة الأوروبية إلى 7.26 دينار الأحد الماضي، مقابل 7.12 دينار في اليوم ذاته من الأسبوع الماضي، فيما صعدت العملة الأوروبية إلى 8.04 دينار مقارنة بـ7.90 دينار الأسبوع الماضي.

ولا يزال سعر الصرف مثار جدل بين المراقبين، في ظل التخوف من تأثيرات سلبية للسوق السوداء وتجار العملة، على مسارات صرف النقد الأجنبي، في وقت تحاول فيه المؤسسات الاقتصادية الوصول إلى المستوى الأدنى ليستقر عنده السعر خلال الفترة المقبلة.

كان مدير مكتب محافظ المصرف المركزي عبداللطيف التونسي قال في تصريحات تليفزيونية، إن سيناريو فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي هو الخيار الأقرب لتعديل سعر الصرف، في إطار الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة.